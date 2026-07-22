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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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3.00 – «Факел» и «Родина» вылетят из РПЛ в первом сезоне после выхода из Первой лиги

Букмекеры принимают ставки на вылет «Родины и «Факела» из РПЛ. По итогам сзеона-2025/26 команды напрямую вышли в Премьер-лигу, заняв 1-е и 2-е места в Первой лиге.

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