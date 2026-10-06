Два участка новых выделенных полос открыли на севере Москвы

На пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе ввели новые участки выделенных полос. Здесь проходит 13 маршрутов автобусов и электробусов, в том числе магистральные и ночные.
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