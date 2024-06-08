PID: ученые объяснили, почему некоторых женщин тянет к психопатам и манипуляторам

Американские ученые раскрыли тайну, почему женщин влечет к «плохим мальчикам».Психологи из Университета штата Канзас объяснили причины феномена влечения женщин к мужчинам с ярко выраженными психопатическими и другими негативными чертами личности.
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