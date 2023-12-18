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В новых регионах РФ могут разрешить голосовать по паспортам Украины

В новых регионах РФ могут разрешить голосовать по паспортам Украины

Известия/Дмитрий Коротаев Жители новых регионов России скорее всего смогут проголосовать на выборах президента РФ в марте 2024 года по украинским паспортам, как это было в сентябре 2023 года во время единого дня голосования.

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