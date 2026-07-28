Энергетические войны: Нефть дешевеет, несмотря на действия хуситов, газ обходится Германии впятеро дороже

Котировки нефти снижаются после резкого роста на прошлой неделе. Рынок надеется на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, несмотря на риски для судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.
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