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Энергетические войны: Нефть дешевеет, несмотря на действия хуситов, газ обходится Германии впятеро дороже

Энергетические войны: Нефть дешевеет, несмотря на действия хуситов, газ обходится Германии впятеро дороже

Котировки нефти снижаются после резкого роста на прошлой неделе. Рынок надеется на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, несмотря на риски для судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

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