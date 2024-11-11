Исследователь мозга в СССР №1: что выяснила Наталья Бехтерева

Наталья Бехтерева — пожалуй, самый известный в нашей стране специалист по мозговым исследованиям. Впервые в истории нейрофизиологии ей удалось нащупать связь между так называемыми паранормальными явлениями и свойствами человеческого мозга.
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