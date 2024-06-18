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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА объявил о продлении контракта с Мело Тримблом на 2 сезона

Защитник (29 лет, 188 см) подписал с московским клубом новый 2-летний контракт. В сезоне-23/24 Тримбл впервые в карьере завоевал чемпионский титул, сыграл в Матче всех звезд и был признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ.

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