Пашков о сборной: «После истории с Федотовым не видим в КХЛ доминирующего российского вратаря»

Александр Пашков высказался о вратарях сборной России в «Лига Ставок Кубке Первого канала 3х3». – Что думаете о вратарской линии сборной России Серебряков – Коновалов – Дорожко? – Необычный сезон – необычная линия.

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