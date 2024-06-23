Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин

"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин

Отказ Киева и его западных союзников от прекращения огня с каждым разом делает для него хуже условия, выдвигаемые Москвой, такое мнение высказал депутат Верховной рады, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.

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