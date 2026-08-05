Курбанов заявил, что сделка по Ормузу обернется для США поражением

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов в интервью URA.RU заявил, что заключение сделки между США и Ираном об открытии Ормузского пролива обернется для Вашингтона стратегическим поражением.
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