Гинцбург назвал единственную причину не делать прививку от коронавируса

Глава центра имени Гамалеи, вирусолог Александр Гинцбург на фоне увеличения числа регионов России, где вводится обязательная вакцинация, назвал единственную причину, по которой человек может не делать прививку.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Задорнов был прав, или что показала беседа Путина с американской журналисткой
Свежие комментарии