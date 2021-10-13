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Гинцбург назвал единственную причину не делать прививку от коронавируса

Гинцбург назвал единственную причину не делать прививку от коронавируса

Глава центра имени Гамалеи, вирусолог Александр Гинцбург на фоне увеличения числа регионов России, где вводится обязательная вакцинация, назвал единственную причину, по которой человек может не делать прививку.

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