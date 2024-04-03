Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести

В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли шестеро детей. Об этом в среду, 3 апреля, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова во время проведения Всероссийского съезда детских омбудсменов в Тюмени.
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