Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести

В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли шестеро детей. Об этом в среду, 3 апреля, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова во время проведения Всероссийского съезда детских омбудсменов в Тюмени.