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Автовладельцам назвали способы борьбы с запотеванием стекол

Автовладельцам назвали способы борьбы с запотеванием стекол

Справиться с запотеванием стекол машины поможет обеспечение циркуляции воздуха в салоне, а также специальные спреи и жидкости, объяснил запотевания стекол машины научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

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