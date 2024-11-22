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Российский подполковник высказался об ответе НАТО после выступления Путина

Российский подполковник высказался об ответе НАТО после выступления Путина

Президент России Владимир Путин очертил «красную линию» для стран НАТО. Об этом заявил директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный, пишет «Комсомольская правда».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Возможно, но поживём и увидим!
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