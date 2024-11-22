Российский подполковник высказался об ответе НАТО после выступления Путина

Президент России Владимир Путин очертил «красную линию» для стран НАТО. Об этом заявил директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный, пишет «Комсомольская правда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии