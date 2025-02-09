Русский язык будет введен в качестве факультативного предмета в военных лицеях Румынии

С 2026-2027 учебного года русский язык будет введен как «современный язык 3» по выбору для курсантов военных лицеев Румынии, согласно новым планам, опубликованным Министерством образования для общественного обсуждения.
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