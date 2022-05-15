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Александр КАНИЩЕВ: Для Медведева «Спартак» - красная тряпка! Стояла задача обыграть в любом состоянии

Александр КАНИЩЕВ: Для Медведева «Спартак» - красная тряпка! Стояла задача обыграть в любом состоянии

Мне кажется, в «Зените» не очень доверительно к Семаку относятся. Все понимают, что в таком составе побеждать в РПЛ не очень-то сложно Лишь спорный пенальти в концовке, позволил зенитовцам увезти очко с «Открытие Арены».

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