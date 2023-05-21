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Юрист Кудерко рассказала, кто может не платить за капитальный ремонт

Юрист Кудерко рассказала, кто может не платить за капитальный ремонт

Категории граждан, которые могут не платить за капитальный ремонт, перечислила юрист Елена Кудерко. Советы эксперта опубликовало издание «Царьград».

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