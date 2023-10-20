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Более 1000 мигрантов проверили в ходе масштабных рейдов по Петербургу

Большинство иностранцев находятся на территории России на законных основаниях. Правоохранительные органы устроили масштабный рейд и проверили более 1000 мигрантов после истории с «азербайджанской мафией».

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