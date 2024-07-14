Британские производители стали готовы отказаться от угля в пользу электродуговых печей

ПОРТ-ТОЛБОТЕ (ИА Реалист). Британия стремится к сокращению выбросов парниковых газов. Лейбористская партия, победившая на недавних парламентских выборах, пообещала пересмотреть в сторону увеличения государственную субсидию в размере £500 млн, ранее обещанную консерваторами индийской компании Tata Steel, чтобы она смогла осуществить переход электродуговые печи и таким образом сократить выбросы парниковых газов в королевстве почти на 2%.