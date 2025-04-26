Life Верховный суд разъяснил, когда можно использовать нож для самообороны Верховный Суд России разъяснил, что применение ножа для самообороны допустимо при нападении группы лиц, если существует угроза жизни, в том числе детям.
Верховный суд разрешил самооборону с ножом
Комментарии
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Иван Ураганов
Пока ещё не придумали,кроме ст.37,38 и 39.
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16 час.
Добрый Кот
Группа лиц-это сколько:два, пять, пятьдесят человек? И как понять, что существует угроза жизни? Если двое пинают ногами лежачего по голове -это угроза жизни? Недавний случай: в школе два озерботских скота избивали лежачего неформала по голове ногами-это угроза жизни, можно резать черножопых?А если 5 человек взламывают дверь в квартиру,а если один с топором - это можно расценивать как угроза жизни?
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15 час.
Алексей Сафронов
Наконец то!!!наш слепой суд смог открыть глаза. Почти уверен что подобная история коснулась из Власть имущих...
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14 час.
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