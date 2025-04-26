Верховный суд разрешил самооборону с ножом

Добрый Кот

Группа лиц-это сколько:два, пять, пятьдесят человек? И как понять, что существует угроза жизни? Если двое пинают ногами лежачего по голове -это угроза жизни? Недавний случай: в школе два озерботских скота избивали лежачего неформала по голове ногами-это угроза жизни, можно резать черножопых?А если 5 человек взламывают дверь в квартиру,а если один с топором - это можно расценивать как угроза жизни?