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Чемпионат Италии. «Бриндизи» – «Варезе», «Наполи» сыграет с «Миланом» и другие матчи

В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли шесть матчей. «Бриндизи» примет «Варезе», «Наполи» дома сыграет с лидирующим «Миланом».

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