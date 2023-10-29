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Иранский президент: Израиль пересек «красные линии» и вынуждает другие страны принять меры

Иранский президент: Израиль пересек «красные линии» и вынуждает другие страны принять меры

Израиль пересек «красные линии» и вынуждает другие страны принять меры. И хотя администрация Соединенных Штатов призывает Тегеран не вмешиваться в израильско-палестинский конфликт, сама она оказывает масштабную поддержку Тель-Авиву.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Когда крышуют амеры, никаких линий не соблюдается...
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6 д.
оо
олег олейник
Интересно , чтобы сказал иранский президент , если бы какая-то страна внезапно с жестокостью напала на его государство , с большими жертвами и он бы тогда грозил пальчиком и говорил , что так нельзя ? Или КАК ?
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1 д.

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