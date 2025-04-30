Британцы подогревают новую войну

В XVIII и XIX веках Британия стравливала между собою десятки государств и сотни племен полуострова Индостан и постепенно их собственными силами покорила их всех, подчинив единому – ее собственному – владычеству.
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