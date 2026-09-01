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Новый космический хаб на Дальнем Востоке: Бангладеш создал прототип своей ракеты и надеется на сотрудничество с Россией

Новый космический хаб на Дальнем Востоке: Бангладеш создал прототип своей ракеты и надеется на сотрудничество с Россией

«Мы хотели бы сотрудничать на уровне университетов или хотели бы сотрудничать с любыми космическими компаниями» Россия и Бангладеш могут создать хаб космических инноваций на Дальнем Востоке, о чем заявил председатель частной космической компании Dhumketu Exploration Technologies из Бангладеш Кази Насим Нур.

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