Новый космический хаб на Дальнем Востоке: Бангладеш создал прототип своей ракеты и надеется на сотрудничество с Россией

«Мы хотели бы сотрудничать на уровне университетов или хотели бы сотрудничать с любыми космическими компаниями» Россия и Бангладеш могут создать хаб космических инноваций на Дальнем Востоке, о чем заявил председатель частной космической компании Dhumketu Exploration Technologies из Бангладеш Кази Насим Нур.