В Петербурге открывается выставка «Михаил Шемякин. Окружение времени. Около 1960-1970-х»

Проект также представит произведения Шолома Шварца, Геннадия Устюгова, Ии Кирилловой, Олега Лягачева, Юлиана Росточкина, Евгения Михнова-Войтенко, Рихарда Васми, Владимира Шагина, Оскара Рабина, Владимира Янкилевского и других.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии