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Царьград

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Мурманск предоставит льготные займы пострадавшим предпринимателям

Мурманск предоставит льготные займы пострадавшим предпринимателям

Власти Мурманской области оказали поддержку предпринимателям, пострадавшим от атак беспилотников на склады "Вайлдберриз" и "Озон".

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