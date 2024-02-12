Daily Mail: сон лицом вниз привел к разрыву кровеносных сосудов в глазу

Мужчине в возрасте 44 лет, обратившемуся в отделение неотложной помощи в городе Пузи (Тайвань), диагностировали паралич глазных мышц и ишемическую оптическую нейропатию (потерю зрения из-за повреждения зрительного нерва) в левом глазу.