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Daily Mail: сон лицом вниз привел к разрыву кровеносных сосудов в глазу

Daily Mail: сон лицом вниз привел к разрыву кровеносных сосудов в глазу

Мужчине в возрасте 44 лет, обратившемуся в отделение неотложной помощи в городе Пузи (Тайвань), диагностировали паралич глазных мышц и ишемическую оптическую нейропатию (потерю зрения из-за повреждения зрительного нерва) в левом глазу.

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