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«Барса» прекращает работу по подписанию Уильямса – в клубе считают трансфер маловероятным из-за давления «Атлетика» и семьи вингера. Бальде убеждал Нико присоединиться к каталонцам

По информации As, в клубе считают сделку «практически неосуществимой», считая основной причиной срыва трансфера давление на вингера со стороны «Атлетика» и его семьи.

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