Лукашенко: горячие головы услышали сигналы в связи с ядерной доктриной РФ

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Горячие головы на Западе услышали сигналы Москвы в связи с изменениями ядерной доктрины России, завил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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