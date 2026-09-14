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Без России не получилось: Евросоюз может остаться без газа

Без России не получилось: Евросоюз может остаться без газа

Биржевые цены на газ выросли на 4% и приблизились к отметке 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE на 14 сентября .

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