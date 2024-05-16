США будут доводить до ЮАР обеспокоенность ее сотрудничеством с Россией и Китаем

Соединенные Штаты вне зависимости от результатов выборов в Южно-Африканской Республике намерены доводить до властей этой страны свои опасения в связи с ее сотрудничеством с Россией и Китаем, заявила помощник госсекретаря по делам африканских государств Молли Фи.