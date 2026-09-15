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Царьград

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Семья из Новосибирской области просит помочь 5-летнему сыну с ДЦП

Семья из Новосибирской области просит помочь 5-летнему сыну с ДЦП

В Новосибирской области семья ищет возможность продолжить лечение для ребёнка с диагнозом ДЦП. Елена Абулгазинова обратилась за поддержкой, чтобы её сын Дамир не остался без необходимой реабилитации.

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