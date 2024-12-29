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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк о шайбе Овечкина: «Саша осчастливил всю Россию – каждое утро начинается с таких новостей, если он забивает. Пожелаю ему богатырского здоровья и без травм»

39-летний нападающий принял участие в матче «Вашингтона» с «Торонто» (5:2) и отметился заброшенной шайбой.

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