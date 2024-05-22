Участник драки со стрельбой в Бирюлевe заявил, что заступался за женщину

Участник массовой драки со стрельбой в московском районе Бирюлево Западное по имени Амхат рассказал РЕН ТВ, что заметил, как какой-то мужчина на улице бьет женщину, подошел заступиться, после чего и завязалась потасовка.
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