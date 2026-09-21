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Мировое обозрение

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«Искусственный интеллект»: разбор сериала 2014 года и его провала

«Искусственный интеллект»: разбор сериала 2014 года и его провала

7 января 2014 года канал CBS выпустил пилот «Искусственного интеллекта» (Intelligence) — шпионского процедурала о бойце Габриэле Воне, в чей мозг вживили чип Clockwork с доступом к любым сетям.

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