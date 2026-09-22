Хоценко и Слуцкий: кто претендует на мандаты депутатов омского заксобрания. Избирком опубликовал список кандидатов, которые проходят в региональный парламент по партийный спискам.
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