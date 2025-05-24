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В Роскачестве рассказали, как отличить настоящие рубли от фальшивых

В Роскачестве рассказали, как отличить настоящие рубли от фальшивых

Каждая российская купюра содержит защитные элементы, на которые всем стоит обращать внимание. Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал в беседе с RT, как понять, что денежные купюры ненастоящие.

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