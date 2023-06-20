Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Коваленко о предсезонке клубов КХЛ: «Необходимо брать какие-то приемы из советского хоккея. Молодежи отпуска в два-три месяца вредны»

– Как к революции в предсезонке, в соответствии с которой клубы сдвигают старт тренировочных лагерей с первой половины июля на вторую, вы относитесь? – Я не профессиональный тренер, поэтому мое мнение основывается исключительно на опыте игрока.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх