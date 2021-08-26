Кондукторам кировского АТП начали выдавать новые терминалы для приёма безналичной оплаты

Аппаратура будет поддерживать 3G-сигналКак информируют в пресс-службе мэрии, действующим на большинстве маршрутов терминалам уже свыше восьми лет, они не поддерживают ПО, из-за чего при оплате пассажирами проезда возникают различного рода сбои.