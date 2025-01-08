Политолог указал на постепенный отказ Европы от широкой помощи Украине

МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. На фоне намерений избранного президента США Дональда Трампа сократить помощь Украине европейские политики начинают следовать его примеру, осознавая, что без поддержки Вашингтона им будет сложно противостоять России.
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