Гренландия достанется Китаю, а не США или ЕС – FT

Американским и европейским горнодобывающим компаниям нужно поторопиться и инвестировать в Гренландию, иначе ей придется искать помощи в разработке своих полезных ископаемых в других местах, в том числе в Китае.
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