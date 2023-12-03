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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Автомобилист» дал Заварухину 3 матча на исправление ситуации (Metaratings.ru)

Как сообщает Metaratings.ru, руководство клуба рассматривает вариант со сменой тренерского состава. По информации источника, штабу под руководством Заварухина дали три матча на исправление ситуации, связанной с турнирным положением.

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