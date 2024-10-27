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Газета «Культура»

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В Санкт-Петербурге прошел премьерный показ сериала «Преступление и наказание»

В Санкт-Петербурге прошел премьерный показ сериала «Преступление и наказание»

В культурном пространстве «Третье место» в Санкт-Петербурге прошел премьерный показ сериала «Преступление и наказание», основанного на классическом произведении Федора Достоевского, передает «Культуромания».

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