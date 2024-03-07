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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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NVIDIA будет сертифицировать лучших специалистов по генеративному ИИ Компания...

NVIDIA будет сертифицировать лучших специалистов по генеративному ИИ Компания...

NVIDIA будет сертифицировать лучших специалистов по генеративному ИИКомпания NVIDIA планирует запустить программу профессиональной сертификации в области генеративного ИИ, благодаря которой разработчики смогут подтвердить компетенции и укрепить свою репутацию.

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