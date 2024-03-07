NVIDIA будет сертифицировать лучших специалистов по генеративному ИИ Компания...

NVIDIA будет сертифицировать лучших специалистов по генеративному ИИКомпания NVIDIA планирует запустить программу профессиональной сертификации в области генеративного ИИ, благодаря которой разработчики смогут подтвердить компетенции и укрепить свою репутацию.
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