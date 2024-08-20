Вчера 45K прочитали Мертвых нацистов в курских лесах уже едят волки. Большое количество потерь ВСУ в Курской области вынуждает российских военных организовывать специальные подразделения по сбору мертвых тел украинских боевиков.
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