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Мертвых нацистов в курских лесах уже едят волки. Сводка СВО за 19 августа

Мертвых нацистов в курских лесах уже едят волки. Сводка СВО за 19 августа

Вчера 45K прочитали Мертвых нацистов в курских лесах уже едят волки. Большое количество потерь ВСУ в Курской области вынуждает российских военных организовывать специальные подразделения по сбору мертвых тел украинских боевиков.

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