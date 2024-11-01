Патрушев заявил, что НАТО планирует изменить режим черноморских проливов

США и НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать внутренние водные пути Европы в военных целях для доступа в Черное море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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