Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Патрушев заявил, что НАТО планирует изменить режим черноморских проливов

Патрушев заявил, что НАТО планирует изменить режим черноморских проливов

США и НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать внутренние водные пути Европы в военных целях для доступа в Черное море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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