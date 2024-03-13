Игорь Кобзев проверил сельские избирательные участки Иркутского района перед выборами

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Иркутский район с рабочей поездкой 13 марта. И поскольку вскоре состоятся выборы президента, проверил готовность к работе сельских избирательных участков.
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