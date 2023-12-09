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Полицейские Кукморского района помогли предотвратить пожар

Участковые уполномоченные полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Кукморскому району лейтенант полиции Фаниль Галимов и младший лейтенант полиции Рамзиль Габдрахманов ночью 27 октября возвращались домой после службы в село Мамашир Кукморского района.

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