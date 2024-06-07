Москва: пожар в административно-складском здании, частично обрушилась крыша

В Москве произошел ряд инцидентов, в том числе крупный пожар и дорожно-транспортное происшествие. На юго-востоке города после столкновения на Люблинской улице перевернулся автозак с людьми, которых доставляли через люки в крыше.
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