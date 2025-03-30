Депутат Госдумы Аксаков предложил выпускать посвященные СВО памятные монеты

В России могут быть выпущены памятные монеты, посвященные специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии